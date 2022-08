Sacchi | “Scudetto | Milan favorito Ma piedi per terra e massimo impegno”

Milannews24_com : #Sacchi sullo scudetto: «#Milan favorito ma non deve commettere un errore» - Antimbecilli : - VincenzoIanno16 : RT @fcin1908it: Sacchi: “Scudetto? Milan in pole. Inter penalizzata dalla situazione economica critica” - fcin1908it : Sacchi: “Scudetto? Milan in pole. Inter penalizzata dalla situazione economica critica” - MilanPress_it : Le parole di Sacchi sul #Milan e la lotta Scudetto????? -

Siamo in pochi a non aver giocato a livello professionistico: io,e Mourinho" Il Fatto quotidiano intervista oggi Alberto Zaccheroni che col Milan vinse lonel 1999, la sua ultima ......e soprattutto non si possono perdere per strada vittorie basilari se si vuole puntare allo. La prestazione dell'Inter, però, non ha convinto in molti e tra questi c'è anche Arrigo. L'...Al Fatto: «Mi sono concentrato sul pallone. Siamo in pochi a non aver giocato a livello professionistico: io, Sacchi e Mourinho» ...L'Inter è riuscita a strappare tre punti subito importantissimi contro il Lecce. La Beneamata non ha convinto tutti, nonostante la vittoria ...