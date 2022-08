Roma, CdS: “Paulo e il salto in avanti della società e non solo” (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, la Roma di Dybala ha davvero grande adito in questo inizio di campionato davvero importante. “Domenica scorsa nella presentazione prima della partita contro lo Shakhtar Donetsk si è emozionato. Prima di entrare si è affacciato per cogliere in anticipo lo spettacolo dello stadio tutto esaurito: dopo aver sentito il boato dagli spalti voleva vedere cosa lo aspettasse al momento del suo ingresso in campo: lo sguardo della Joya ha tradito un pizzico di emozione. Dopo la presentazione al Colosseo quadrato e quella all’Olimpico adesso si fa sul serio e Paulo a Salerno insegue quota 100. Gli mancano solo due gol per tagliare il traguardo. Contro la Salernitana vuole dimostrare di poter fare subito la differenza. Non è ancora passato un mese dal giorno ... Leggi su seriea24 (Di domenica 14 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, ladi Dybala ha davvero grande adito in questo inizio di campionato davvero importante. “Domenica scorsa nella presentazione primapartita contro lo Shakhtar Donetsk si è emozionato. Prima di entrare si è affacciato per cogliere in anticipo lo spettacolo dello stadio tutto esaurito: dopo aver sentito il boato dagli spalti voleva vedere cosa lo aspettasse al momento del suo ingresso in campo: lo sguardoJoya ha tradito un pizzico di emozione. Dopo la presentazione al Colosseo quadrato e quella all’Olimpico adesso si fa sul serio ea Salerno insegue quota 100. Gli mancanodue gol per tagliare il traguardo. Contro la Salernitana vuole dimostrare di poter fare subito la differenza. Non è ancora passato un mese dal giorno ...

