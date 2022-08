Problemi Dazn, politica protesta per calcio in tv: “Non funziona” (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – I Problemi di streaming di Dazn nella prima giornata di campionato di Serie A mettono a dura prova anche il mondo della politica. E la condanna per i disservizi riscontrati dagli abbonati per Salernitana-Roma e Spezia-Empoli è bipartisan. Si va infatti da Benedetto Della Vedova a Calenda, passando per Salvini e il Pd, che chiede un intervento dell’Agcom. “La Lega calcio e Dazn stanno sequestrando il Campionato di calcio ai tifosi paganti, a causa dei malfunzionamenti. Il campionato comincia nel peggiore dei modi. A questo punto si rende necessario l’intervento dell’Agcom”, scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. “Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Idi streaming dinella prima giornata di campionato di Serie A mettono a dura prova anche il mondo della. E la condanna per i disservizi riscontrati dagli abbonati per Salernitana-Roma e Spezia-Empoli è bipartisan. Si va infatti da Benedetto Della Vedova a Calenda, passando per Salvini e il Pd, che chiede un intervento dell’Agcom. “La Legastanno sequestrando il Campionato diai tifosi paganti, a causa dei malmenti. Il campionato comincia nel peggiore dei modi. A questo punto si rende necessario l’intervento dell’Agcom”, scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. “Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro ...

DAZN_IT : Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando durame… - DAZN_IT : Se stai riscontrando dei problemi di accesso, utilizza questo link per vedere #SalernitanaRoma… - pdnetwork : Decine di migliaia di cittadini hanno pagato un servizio anticipatamente e ora subiscono un disservizio vergognoso,… - vanda235 : @DocRiserva Io pago 19,90€ al mese con TimVision e non ho mai avuto problemi lo scorso anno né finora e non ho nemm… - infoitsport : DAZN, ancora problemi con la Serie A: vari blocchi dello streaming oggi -