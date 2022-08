FirenzePost : Piombino gassificatore: Giani apre ai comitati, disponibile a esaminare loro osservazioni - AlexCorsetti : @EnricoLetta Poi quando hai 5 minuti mi spieghi cosa avete in comune tu e #fratoianni sulla #tap o sul… - mario_bontempo : @CarloCalenda, neanche @ItaliaViva era a protestare contro il gassificatore a Piombino! - solo_minchiate : Fatemi capire. Il #gassificatore di #Piombino servirà a rendere frizzante tutto il mar Tirreno o solo le adiacenze dell'isola d'Elba? - mabanchi120 : Penso al povero sindaco di #Piombino costretto a dimettersi una volta che, vinte le elezioni, Meloni sarà costretta… -

Firenze Post

Snam: rumor sudiIl titolo non reagisce alle indicazioni di stampa, riportate in particolare da un articolo del Financial Times che sottolinea che i piani del Governo per il ......Cingolani che ha fatto il mezzo miracolo di garantire la differenziazione e la transizione dal gas russo in modo tale per cui - se va tutto come previsto a cominciare daldi- ... Piombino gassificatore: Giani apre ai comitati, disponibile a esaminare loro osservazioni Mentre Cingolani va avanti come un treno per l'insediamento del rigassificatore a Piombino, il presidente Giani, più a contatto con i territori, apre alle osservazioni dei vati comitati locali ...Snam anche oggi viaggia in rosso, poco aiutato dalle indiscrezioni sul rigassificatore di Piombino. Le ultime news e le strategie degli analisti.