Per chi tifa la Capitale? Storia di una passione … (Di domenica 14 agosto 2022) Una passione enorme e uno sfottò che non si placa mai … ma per chi tifa la Capitale d'Italia? per GLIEROIDELCALCIO.COM Flavio Mecucci Alla fine dello scorso aprile, una ricerca dell'Università La Sapienza ha creato un ampio dibattito in tutti gli appassionati di calcio romani e non. La ricerca condotta da Filippo Celata, professore di geografia economica alla facoltà di Economia, e Gabriele Pinto, dottorando al dipartimento di scienze sociali ed economiche indagava la demografia e la geografia del tifo a Roma, ovvero rispondeva a due domande molto in voga nella Capitale: Quanti sono a Roma i tifosi della Roma e della Lazio? E quali sono le zone dove prevalgono i romanisti, e quelle a maggiore presenza di laziali? Fino a quel momento esistevano pochi sondaggi nazionali. Lo studio Grizzani nel primo decennio del nuovo ...

