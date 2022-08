Milan-Udinese, Tancredi Palmeri sbotta: “Rigore assurdo. Bisogna dirlo anche se poi arrivano…” (Di domenica 14 agosto 2022) Ieri pomeriggio nell’anticipo della prima giornata di campionato di Serie A, il Milan ha sconfitto al “Meazza” l’Udinese per 4-2, ma ha fatto parlare molto il Rigore assegnato ai rossoneri per il gol del momentaneo pareggio (1-1), per fallo di Soppy su Calabria, con l’arbitro Marinelli che ha deciso di decretare il penalty dopo la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus, il club dei tanti goleador Milan Inter derby per lo scudetto? Coppa Italia impegnativa per le grandi Highlights Juventus-Milan: video dei gol e delle immagini salienti Udinese-Glik, è fatta per il difensore ex Torino. La situazione Adani duro con Tonali: “Ha un po’ di tutto ma non eccelle in nulla. Dovrà essere ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 14 agosto 2022) Ieri pomeriggio nell’anticipo della prima giornata di campionato di Serie A, ilha sconfitto al “Meazza” l’per 4-2, ma ha fatto parlare molto ilassegnato ai rossoneri per il gol del momentaneo pareggio (1-1), per fallo di Soppy su Calabria, con l’arbitro Marinelli che ha deciso di decretare il penalty dopo la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus, il club dei tanti goleadorInter derby per lo scudetto? Coppa Italia impegnativa per le grandi Highlights Juventus-: video dei gol e delle immagini salienti-Glik, è fatta per il difensore ex Torino. La situazione Adani duro con Tonali: “Ha un po’ di tutto ma non eccelle in nulla. Dovrà essere ...

AntoVitiello : ?? La crescita di Pierre #Kalulu è impressionante, sempre concentrato. Ieri contro l'Udinese recupero straordinario… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - gippu1 : Il #Milan giochicchia per un tempo, poi scardina la spigolosa Udinese e sembra anche più bello dell'anno scorso, in… - sassoleonardo : Calcio di rigore in #Milan #Udinese, Secondo alcuni autorevoli commentatori, tra i quali l'ottimo @Chiariello_CS, l… - m_fabiosixthree : RT @GiovaB95: Qui sopra vanno avanti le mode, ora la moda è bennacer merda perché la massa dice così, quindi si tende a credere anche a maz… -