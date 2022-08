"Mi hanno dato fuoco". Il racconto choc del clochard (Di domenica 14 agosto 2022) Due ragazze lo avrebbero aggredito, gettandogli addosso del liquido infiammabile e dandolo alle fiamme. La storia è ancora tutta da verificare e il senzatetto non vuole farsi avvicinare Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 agosto 2022) Due ragazze lo avrebbero aggredito, gettandogli addosso del liquido infiammabile e dandolo alle fiamme. La storia è ancora tutta da verificare e il senzatetto non vuole farsi avvicinare

ItaliaViva : 'La politica italiana grazie alla nostra proposta avrà finalmente un nuovo baricentro, portando avanti le riforme d… - BelpietroTweet : L’Austria e la Svizzera hanno dato il via libera agli asintomatici e i contagi non sono affatto cresciuti, anzi. Da… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I 961.000 prigionieri di Speranza L’Austria e la Svizzera hanno dato il via libe… - tribuna_treviso : Quattro giovani di nemmeno vent'anni morti, è il bilancio del tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e d… - AngeloniLina : RT @carlo1493: #iovototerzopolo perché, sin da subito, è quello che mi aspettavo dal #PD ma che mi ha dato solo con Veltroni e #Renzi. Perc… -