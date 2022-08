“Ma che figura di me**a!”: Marco Liorni la fa grossa in diretta, concorrente imbarazzatissimo (Di domenica 14 agosto 2022) Durante la diretta di “Reazione a Catena”, Marco Liorni è scivolato in una gaffe incredibile. In studio è calato l’imbarazzo Marco Liorni (Raiplay)Il celebre conduttore, televisivamente nato come inviato delle prime edizioni del Grande Fratello, conduce quotidianamente l’appuntamento con il quiz estivo “Reazione a Catena“. Tra giochi di parole, risate e momenti divertenti, il programma è molto fortunato, tanto da essere riconfermato ed allungato per l’estate 2022: per la prima volta, durerà sino a fine ottobre, lasciando poi il posto a “L’Eredità”. Nel corso della puntata del 13 agosto, però, Marco Liorni si è lasciato andare a un commento che non è passato inosservato. In studio è calato il gelo e il pubblico si è ribellato: è successo in ... Leggi su specialmag (Di domenica 14 agosto 2022) Durante ladi “Reazione a Catena”,è scivolato in una gaffe incredibile. In studio è calato l’imbarazzo(Raiplay)Il celebre conduttore, televisivamente nato come inviato delle prime edizioni del Grande Fratello, conduce quotidianamente l’appuntamento con il quiz estivo “Reazione a Catena“. Tra giochi di parole, risate e momenti divertenti, il programma è molto fortunato, tanto da essere riconfermato ed allungato per l’estate 2022: per la prima volta, durerà sino a fine ottobre, lasciando poi il posto a “L’Eredità”. Nel corso della puntata del 13 agosto, però,si è lasciato andare a un commento che non è passato inosservato. In studio è calato il gelo e il pubblico si è ribellato: è successo in ...

GiuseppeConteIT : Con #PieroAngela se ne va una figura importante della cultura italiana. Una voce e una professionalità che per dece… - AlexBazzaro : Brunetta ha scoperto che senza collegi blindati ottenuti puntando i piedi, avrebbe fatto una brutta figura. Perciò… - Giovann77967388 : RT @Fabry0222: Pregliasco di #Youtrend, ripreso da #Calenda che sa bene come vengono messi insieme i sondaggi commissionati (pagati) dal PD… - gianfrancodig15 : RT @hidekitojo1234: Ogni #novax vivo è la prova vivente della più grande truffa della storia dell'umanità. L'odio verso tale figura(inventa… - AntonioOpallo61 : RT @Fabry0222: Pregliasco di #Youtrend, ripreso da #Calenda che sa bene come vengono messi insieme i sondaggi commissionati (pagati) dal PD… -