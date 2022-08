Lazio, Tare: «Mercato condiviso con Sarri, Luis Alberto non si muove» (Di domenica 14 agosto 2022) Il Direttore Sportivo della Lazio Tare ha parlato a pochi minuti dalla sfida con il Bologna trattando vari temi di Mercato Igli Tare sgombera il campo in chiave Mercato a pochi minuti dalla sfida tra Lazio e Bologna. Ecco le sue parole a Sky Sport: Luis Alberto – «Luis Alberto non si muoverà da qui a fine Mercato, giocherà questa stagione con la Lazio». Mercato – «Abbiamo fatto tutte le cose condividendole con Sarri, in caso di qualche uscita sarebbe arrivato un terzino sinistro. Al momento non è così ma anche ora la squadra è competitiva e ne siamo molto contenti. Sarri è soddisfatto del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Il Direttore Sportivo dellaha parlato a pochi minuti dalla sfida con il Bologna trattando vari temi diIglisgombera il campo in chiavea pochi minuti dalla sfida trae Bologna. Ecco le sue parole a Sky Sport:– «non sirà da qui a fine, giocherà questa stagione con la».– «Abbiamo fatto tutte le cose condividendole con, in caso di qualche uscita sarebbe arrivato un terzino sinistro. Al momento non è così ma anche ora la squadra è competitiva e ne siamo molto contenti.è soddisfatto del ...

