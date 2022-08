Formula E | Vandoorne si laurea campione del mondo

(Di domenica 14 agosto 2022) Il belga Stoffel(Mercedes) si ètodeldiElectric 2022 grazie al secondo posto nell'ultima gara della stagione, a Seoul., 30 anni, ex pilota di ...

Stoffel Vandoorne, 30 anni, ex pilota di Formula 1, ha anche contribuito al titolo costruttori della Mercedes, vinto per il secondo anno consecutivo. Questo non eviterà che la casa tedesca lasci la categoria. L'ultima prova del Mondiale di Formula E 2022 è stata vinta dallo svizzero Edoardo Mortara della Venturi, che ha conquistato la quarta vittoria stagionale e ha preceduto la Mercedes di Stoffel Vandoorne.