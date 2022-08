Egitto, incendio nella chiesa copta di Abu Seifein: 41 morti (Di domenica 14 agosto 2022) Il Cairo, 14 ago. - Almeno 41 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato oggi nella chiesa copta di Abu Seifein, a Giza, alla periferia del Cairo. A renderlo noto in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Il Cairo, 14 ago. - Almeno 41 persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in unscoppiato oggidi Abu, a Giza, alla periferia del Cairo. A renderlo noto in una ...

vaticannews_it : #Egitto Secondo le prime notizie fornite dai media locali, tra cui l'agenzia Mena, l'incendio è avvenuto durante un… - SkyTG24 : Egitto, incendio in una chiesa a Giza: decine di morti e feriti - ilpost : C’è stato un grave incendio in una chiesa cristiana copta di Giza, in Egitto - Anna3006maria : RT @Fe_DiLeo: #Egitto un grave incendio è scoppiato nella chiesa copta di #AbuSeifein nel quartiere di #Imbabah (#Giza) non lontano dal Cai… - lifestyleblogit : Egitto, incendio nella chiesa copta di Abu Seifein: 41 morti - -