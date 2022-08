Diretta Lazio - Bologna 1 - 1: autogol di De Silvestri e la squadra di Sarri pareggia (Di domenica 14 agosto 2022) Debutta contro il Bologna all'Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri . Che ieri in conferenza stampa ha risposto alla 'provocazione' di Mourinho sul fatto che i biancocelesti abbiano speso la bellezza di ... Leggi su leggo (Di domenica 14 agosto 2022) Debutta contro ilall'Olimpico ladi Maurizio. Che ieri in conferenza stampa ha risposto alla 'provocazione' di Mourinho sul fatto che i biancocelesti abbiano speso la bellezza di ...

LucaRexxx : @DAZN_IT Lazio Bolohna, momento di amggior tensione DAZN mi diconnette,.. login - password errore... a me non intre… - Matador1337 : Prima giornata 2022, partite in diretta Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese, dopo un anno di 'esperienza' DAZN avr… - zazoomblog : Diretta Lazio-Bologna 0-1: scintille in area di rigore tra Patric e Medel poi giallo anche per Sarri - #Diretta… - zazoomblog : Diretta Lazio-Bologna 0-1: scintille in area di rigore tra Patric e Medel poi giallo anche per Sarri - #Diretta… - zazoomblog : Diretta Lazio-Bologna 0-1: è iniziata la ripresa nessun cambio - #Diretta #Lazio-Bologna #iniziata -