Corsport: a Verona gioca Meret, ma dovrà tirare fuori personalità (Di domenica 14 agosto 2022) Il Napoli del passato, scrive il Corriere dello Sport, tiene duro e si aggiudica la prima di campionato. Il quotidiano sportivo prova a indovinare l’undici che Spalletti farà scendere in campo per la prima contro il Verona e, ad esclusione di Kim e Kvara, sarà il vecchio Napoli. I dubbi in realtà sono solo due, uno relativo al centrocampo e l’altro alla porta. A Verona toccherà a Meret, scrive il Corriere, anche se la situazione è complessa Alex Meret non ha ancora capito cosa debba aspettarsi da questi prossimi diciotto giorni, sente nomi, vede sagome, incrocia amici venuti per stargli al fianco – sino a quando? – e comunque ha la valigia a portata di mano: con quel venticello calunnioso che il mercato lascia spifferare, bisogna aver la forza di far finta di niente, prendere la personalità e spalmarla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 agosto 2022) Il Napoli del passato, scrive il Corriere dello Sport, tiene duro e si aggiudica la prima di campionato. Il quotidiano sportivo prova a indovinare l’undici che Spalletti farà scendere in campo per la prima contro ile, ad esclusione di Kim e Kvara, sarà il vecchio Napoli. I dubbi in realtà sono solo due, uno relativo al centrocampo e l’altro alla porta. Atoccherà a, scrive il Corriere, anche se la situazione è complessa Alexnon ha ancora capito cosa debba aspettarsi da questi prossimi diciotto giorni, sente nomi, vede sagome, incrocia amici venuti per stargli al fianco – sino a quando? – e comunque ha la valigia a portata di mano: con quel venticello calunnioso che il mercato lascia spifferare, bisogna aver la forza di far finta di niente, prendere lae spalmarla ...

