Conte, caos totale: cosa è successo durante Tottenham-Chelsea (Di domenica 14 agosto 2022) Antonio Conte al centro di grosse polemiche per i fatti che si sono verificati durante Tottenham-Chelsea. La decisione potrebbe essere molto dura. La Premier League è cominciata a ritmi davvero elevati, forse anche troppo. La sfida tra Chelsea e Tottenham si è conclusa praticamente al 96?, quando Harry Kane è riuscito a evitare la sconfitta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mimmoocapone : @pasquale_caos Tuchel che fa il segno al viscido Conte di guardare negli occhi. ?? - paolo_stillo : @visionaria_io Qualsiasi alternativa ti portera' a premiare dei mentitori e farabutti. Tieni comunque presente che… - serieAnews_com : ?? Rissa tra #Conte e #Tuchel durante e al termine di #chelseatottenham : entrambi espulsi - MarioIlliano3 : @pasquale_caos Immagini Antonio Conte sulla panchina del Napoli? C goduria sarebbe. Quanto mi gasa - pasquale_caos : Conte vs Tuchel mani in faccia AIUTO -