Con il parapendio contro le rocce delle Tre Cime, salvato (Di domenica 14 agosto 2022) Salvataggio a 2.700 metri di altitudine oggi sulle Tre Cime di Lavaredo per il pilota di un parapendio che, avvicinatosi troppo alla roccia, ha perso il controllo della vela, sbattendo contro la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Salvataggio a 2.700 metri di altitudine oggi sulle Tredi Lavaredo per il pilota di unche, avvicinatosi troppo alla roccia, ha perso illlo della vela, sbattendola ...

messveneto : Decolla con il parapendio e perde il controllo del mezzo: donna si schianta contro i massi - nordest24 : Si schianta con il parapendio sulla Piccolissima di Lavaredo: 40enne soccorso con l'elicottero ? A 2.700 metri di… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Cade con il parapendio: grave in ospedale - vco24news : Cade con il parapendio: grave in ospedale - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Schianto con il #parapendio sopra la Pircheralm, in #Valle #Aurina. Gravemente ferita una turista francese. https://t.… -