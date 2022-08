Chico Forti resta negli Usa, tutto bloccato con la caduta del governo. Lo sconforto dello zio (Di domenica 14 agosto 2022) Quando il ministro di Maio, due anni fa, annunciò sui social, che il ritorno di Chico Forti in Italia era imminente, tutte le persone che da anni lottano per vederlo di nuovo a casa, hanno pensato che sarebbe stato difficile ma che finalmente, qualcosa si era mosso. Mai avrebbero però pensato che, due anni dopo, con una mobilitazione mondiale, con una Fortissima attenzione mediatica, nulla sarebbe cambiato. E nulla a oggi, è successo. O meglio, tante cose sono cambiate ma Chico Forti, resta ancora in America, dove continua a scontare la sua pena. “Sembrava tutto risolto due anni fa a Natale, invece è ancora tutto bloccato” queste le parole dello zio di Forti, Gianni, che da anni lotta per riportare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 14 agosto 2022) Quando il ministro di Maio, due anni fa, annunciò sui social, che il ritorno diin Italia era imminente, tutte le persone che da anni lottano per vederlo di nuovo a casa, hanno pensato che sarebbe stato difficile ma che finalmente, qualcosa si era mosso. Mai avrebbero però pensato che, due anni dopo, con una mobilitazione mondiale, con unassima attenzione mediatica, nulla sarebbe cambiato. E nulla a oggi, è successo. O meglio, tante cose sono cambiate maancora in America, dove continua a scontare la sua pena. “Sembravarisolto due anni fa a Natale, invece è ancora” queste le parolezio di, Gianni, che da anni lotta per riportare ...

