Calcio | Serie A | vincono Roma e Lazio | Fiorentina all’ultimo respiro

(Di domenica 14 agosto 2022) Prosegue il fine settimana riservato alla prima giornata dellaA di. Lasi è imposta sul campo della Salernitana grazie al sigillo di Cristante al 33?. Lo Spezia ha vinto lo scontro salvezza con l’Empoli: 1-0 casalingo dei liguri, decisivo il gol di Nzola su invito di Bastoni al 36?. Laha sconfitto il Bologna per 2-1. I biancocelesti sono rimasti in dieci al 6? dopo l’espulsione di Maximiano per un fallo di mano e i felsinei sono passati in vantaggio al 38? con il rigore trasformato da Arnautovic. Un doppio giallo di Soumaoro nel giro di dieci minuti ha ristabilito la parità numerica all’intervallo. Nella ripresa l’autogol di De Silvestri e la rete di Immobile su invito di Milinkovic-Savic hanno ribaltato il punteggio. Laha battuto la Cremonese per 3-2 di fronte al ...

Senza paura Sono cambiati gli allenatori, ma Spezia ed Empoli (in panchina c'è Zanetti) affrontano laA con lo spirito che li ha condotti alla salvezza nello scorso campionato. Per buona ...La Roma parte con il piede giusto, battendo per 1 - 0 all'Arechi la Salernitana. Decisivo il gol di Cristante nel primo tempo, dopo che i giallorossi avevano sprecato molte occasioni, soprattutto con ... Chi vincerà il campionato di calcio di serie A - Info Data La prima occasione, però, è per i toscani: al quarto d'ora gran palla dentro per Destro, che aggira Nikolaou, e calcia verso la porta, trovando pronto un reattivo Dragowski. Il ritmo non si alza, la ...Yeboah risolve nel finale la gara più attesa della prima giornata. Negli altri match a segno anche gli ex Cagliari Crisetig e Larrivey I sei incontri di stasera, che trovate con una sintesi di ogni in ...