WWE | Gli Hit Row sono tornati davvero a Smackdown | buona reazione del pubblico

(Di sabato 13 agosto 2022) Dopo alcuni giorni di rumors e di voci che si rincorrevano, la puntata didi ieri sera ha fugato ogni dubbio. Gli Hit Rowpere lo hanno fatto in buono stile sconfiggendo due sparring partner e rivolgendosi alsubito dopo.che ha accolto molto bene Top Dolla, Ashante “Thee” Adonis e B-Fab, che hanno reintrodotto se stessi come OG3. Il ritorno degli Hit Row : HIIIIIIIIT ROOOOOOOOWLook who's back on #! pic.twitter.com/w8Jw1bZ5Wx— WWE (@WWE) August 13, 2022 And if you didn't know, now you know. @AJFrancis410 @tehutimiles @TheVibeBri #pic.twitter.com/mWoplvoHOE— WWE (@WWE) August 13, 2022