WTA Cincinnati 2022 | tabellone durissimo per Camila Giorgi e ancora l’incubo Jessica Pegula sullo sfondo

Leggi su oasport

(Di sabato 13 agosto 2022)più che ostico quello stabilito nella notte italiana del WTAper l’azzurra, che prenderà parte al torneo statunitense in programma da domani domenica 14 agosto fino alla successiva domenica, 21 agosto. Un po’ come accaduto per Jannik Sinner e Matteo Berrettini nelmaschile, anche persono in programma sin dall’esordio incontri tutt’altro che agevoli. Il primo match per l’azzurra la vedrà affrontare, infatti, la canadese di origini rumene Bianca Andreescu. Successivamente, in caso di passaggio del turno, si profila l’incontrouna volta con la statunitense, quasi un incubo per l’azzurra nativa di Macerata, mentre in un ...