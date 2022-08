Pd: Letta, 'Direzione sulle liste lunedì mattina alle 11' (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "La Direzione sulle liste sarà lunedì mattina, alle 11, saremo i primi. Da martedì saranno operativi tutti i meccanismi con cui si cercherà di fare sì che la burocrazia sia in grado di operare". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Lasarà11, saremo i primi. Da martedì saranno operativi tutti i meccanismi con cui si cercherà di fare sì che la burocrazia sia in grado di operare". Lo ha detto Enricoalladel Pd.

