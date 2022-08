MotoGP: la fine ingloriosa del Kymiring (Di sabato 13 agosto 2022) Come già sapete, la MotoGP non ha corso al Kymiring, il cui GP era previsto per luglio. Il comunicato stampa che annunciava la cancellazione del primo GP in terra finlandese da più di tre decenni parlava di problemi organizzativi. Dietro a tale parola si nasconde una storia di bancarotta e mala gestione, che ha spinto l’ente gestore dell’impianto ad abbassare la saracinesca. Il Kymiring rischia di diventare una cattedrale del deserto da milioni di euro. MotoGP 2022: cancellato il GP di Finlandia (di nuovo) MotoGP: qual è la situazione del Kymiring? Facciamo un passettino indietro. In primavera, la Safety Commission ha ispezionato il circuito per l’omologazione definitiva. La prima cosa che Franco Uncini ha notato è che le vie d’accesso al centro medico ed al paddock non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 agosto 2022) Come già sapete, lanon ha corso al, il cui GP era previsto per luglio. Il comunicato stampa che annunciava la cancellazione del primo GP in terra finlandese da più di tre decenni parlava di problemi organizzativi. Dietro a tale parola si nasconde una storia di bancarotta e mala gestione, che ha spinto l’ente gestore dell’impianto ad abbassare la saracinesca. Ilrischia di diventare una cattedrale del deserto da milioni di euro.2022: cancellato il GP di Finlandia (di nuovo): qual è la situazione del? Facciamo un passettino indietro. In primavera, la Safety Commission ha ispezionato il circuito per l’omologazione definitiva. La prima cosa che Franco Uncini ha notato è che le vie d’accesso al centro medico ed al paddock non ...

