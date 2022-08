Monza Torino 0-1 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di sabato 13 agosto 2022) Allo stadio U-Power, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio U-Power,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? INZIA IL MATCH – Primo pallone giocato dalla formazione granata. 3? CALCIO D’ANGOLO– Il primo corner del match è a favore della formazione granata. 7? GIOCO FERMO – Gianluca Caprari ha preso una botta importante e lo staff medico delentra in campo. 18? AMMONITO SINGO – Intervento falloso del calciatore granata che viene sanzionato con il primo cartellino giallo del ...

MCriscitiello : #esclusiva sportitalia Polveriera Torino. Altro caos. Juric allo scontro con il suo capitano, Lukic. Uomo di fiduci… - capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - DiMarzio : 'Litigio con Vagnati? Ma è stato bellissimo, è l'essenza delle cose. L'ho provocato e quando ha reagito ho detto: '… - zazoomblog : Monza Torino 0-0 LIVE: Radonjic vicinissimo a portare in vantaggio i granata - #Monza #Torino #LIVE: #Radonjic - matteo23___ : @Andrea_82b15 Monza 1…c’ho provato,ora il Torino vince 9-0 -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Miranchuk, Di Gregorio al termine del primo tempo FLOP: Singo,...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 1 MOVIOLA ...SECONDO TEMPO Riparte la gara in questo momento, tocca al Monza battere. Nel Torino entra Vlasic per Miranchuk, che ha accusato un problema fisico. Le due squadre fanno rientro in campo ...Serie A - Allo Stadio San Siro il Milan di Pioli vince per 4 - 2 contro l'Udinese di Sottil.... 100x100Napoli 13-08-2022 21:21 SPORT Serie A - Le formazioni ufficiali di Monza - Torino e Lecce - Inter ...