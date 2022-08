Lecce Inter 0-1 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di sabato 13 agosto 2022) Allo stadio Via del Mare, il match valido per la 1ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? GOL DELL’– Cross di Dimarco, sponda di Darmian, Lukaku insacca di testa da due passi dalla porta. 10? Tentativo– Conclusione centrale di Calhanoglu, Falcone blocca in due tempi. 17? Spinge l’– Lukaku fa da sponda per Brozovic, il croato non trova spazio per il tiro. Barella calcia al volo verso la porta, nessun ...

Inter : Oggi, finalmente, è il giorno di #LecceInter ?? Vediamo quanto vi ricordate delle sfide con la nostra prossima avver… - Inter : Tutti pronti? Quanti di voi a Lecce? ???? #LecceInter - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Lecce 0-1* Inter *(Lukaku 2') #SSFootball - vivoperlinter : 45' - Riprende la partita al via del Mare! #LecceInter #SerieA #SerieATIM - Bertolca10 : Sotto nel risultato entrambe le neopromosse: Lecce sotto con l'Inter (Lukaku) e Monza sotto col Toro (Miranchuck su… -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 1ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Lukaku, Strefezza FLOP: Calhanoglu, Baschirotto VOTI Al termine ...si apre nel segno di Romelu Lukaku: dopo meno di 90 secondi il belga va in rete con un colpo di testa da due passi su sponda di ...La sfida dello stadio Via del Mare si gioca oggi sabato 13 agosto alle 20.45 (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Ma a Lecce l’Inter non ha v ...Al loro posto saranno presenti il neo acquisto Cetin e Blin, adattato in un ruolo non suo Il tecnico giallorosso, Marco Baroni, ha qualche problema in difesa dove dovrà rinunciare alla coppia difensiv ...