Intesa FIFA 23: ecco come funziona su FUT (Di sabato 13 agosto 2022) Le voci circolavano ormai da oltre un mese, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: in FIFA 23 il meccanismo dell’Intesa verrà completamente rivoluzionato! L’obiettivo di EA Sports è quello di offrire ai player una maggiore libertà nella costruzione della propria squadra FUT 23, eliminando di fatto alcune limitazioni che spesso costringevano a selezionare i L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di sabato 13 agosto 2022) Le voci circolavano ormai da oltre un mese, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: in23 il meccanismo dell’verrà completamente rivoluzionato! L’obiettivo di EA Sports è quello di offrire ai player una maggiore libertà nella costruzione della propria squadra FUT 23, eliminando di fatto alcune limitazioni che spesso costringevano a selezionare i L'articolo proviene da FUT Universe.

EA_FIFA_Italia : È ora di tornare in laboratorio e rivedere il modo in cui schierate il vostro Ultimate Team ???? Scoprite tutto sull… - Quotidianinet : FIFA 23: scopriamo in anteprima le novità di FUT, dalla nuova Intesa al mercato condiviso - infoitscienza : FIFA 23 cambia FUT con una Intesa tutta nuova - infoitscienza : FIFA 23 FUT riceve significativi cambiamenti all'intesa oltre a una nuova modalità - infoitscienza : FIFA 23: scopriamo in anteprima le novità di FUT, dalla nuova Intesa al mercato condiviso -