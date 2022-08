(Di sabato 13 agosto 2022) Nelnon ci sono più solo epigoni o contestatori di Tolkien, più o meno fedeli all’ambientazione anglosassone. In Italia un sottobosco rigoglioso attinge ai nostri Medioevo e Rinascimento per costruire personaggi, trame e giocare con la lingua. Il meglio di questi racconti si trova nei due volumi di Zappa e spada (Acheron Books), antologia di “spaghetti”. Al formato classico del genere, la serie di romanzi, pensano Luca Mazza e Jack Sensolini con la “deldi”, autopubblicata con il marchio Lethal Books. I romanzi Vilupera, Mattanza, Apocalemme e il racconto lungo Sudario sono quanto di più violento, grottesco e divertente ilitaliano abbia da offrire, intrattenimento puro che indovina una formula originale: ildi ...

Il fantasy italico della "Saga del regno di Taglia", un festino dark e sanguinoso I romanzi grimdark di Luca Mazza e Jack Sensolini mettono in scena violenza cinematografica e cinici sbruffoni, in una deformazione della penisola nel Rinascimento. Il tutto con una lingua incredibil ...