Hurkacz ferma la corsa di Kyrgios | gli highlights

(Di sabato 13 agosto 2022) La striscia vincente di un Nickapparso un po' stanco e acciaccato dopo 15 successi in 16 incontri si interrompe ai quarti di Montreal, davanti ...

WeAreTennisITA : Hurkacz ferma Kyrgios ?? Hubert batte al terzo set uno stanco Kyrgios per 7-6 6-7 6-1, ora in semifinale giocherà co… -

La striscia vincente di un Nick Kyrgios apparso un po' stanco e acciaccato dopo 15 successi in 16 incontri si interrompe ai quarti di Montreal, davanti ...... compresi i doppi, il talento australiano sia un passo dalle semifinali nel '1000' di Montreal dopo la finale a WImbledon e la vittoria a Washington. Passa un Hubertmolto attento, ...La striscia vincente di un Nick Kyrgios apparso un po' stanco e acciaccato dopo 15 successi in 16 incontri si interrompe ai quarti di Montreal, davanti a un impeccabile Hurkacz che la spunta col punte ...La stanchezza chiede il conto a Nick Kyrgios. Alla dicottesima partita in quindici giorni, compresi i doppi, il talento australiano si ferma a un passo dalle semifinali nel '1000' di Montreal dopo la ...