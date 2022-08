Elezioni 2022, Letta in Direzione Pd: “25 settembre scelta storica” – Diretta (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – La Direzione del Pd si è aperta con un lungo applauso a Sergio Mattarella. E’ stato il segretario Enrico Letta a chiedere “un tributo” per il presidente della Repubblica. “Quella del 25 settembre – ha detto il leader dem – è una scelta storica, o si sta da una parte o dall’altra”. “L’Italia non torna indietro, ci crediamo, vogliono far tornare indietro l’Italia ma noi non lo permetteremo”, sottolinea, aggiungendo: “Aver voluto mettere dentro il fuoco della campagna elettorale il Quirinale è un errore drammatico che la destra ha fatto, che Berlusconi ha fatto”. E ancora: “Nel congresso di Napoli del Msi si proponeva il presidenzialismo come viene proposto oggi da FdI e da Berlusconi”. “I nostri contendenti – ha continuato – vanno di scimitarra, fregandosene della compatibilità tematica, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Ladel Pd si è aperta con un lungo applauso a Sergio Mattarella. E’ stato il segretario Enricoa chiedere “un tributo” per il presidente della Repubblica. “Quella del 25– ha detto il leader dem – è una, o si sta da una parte o dall’altra”. “L’Italia non torna indietro, ci crediamo, vogliono far tornare indietro l’Italia ma noi non lo permetteremo”, sottolinea, aggiungendo: “Aver voluto mettere dentro il fuoco della campagna elettorale il Quirinale è un errore drammatico che la destra ha fatto, che Berlusconi ha fatto”. E ancora: “Nel congresso di Napoli del Msi si proponeva il presidenzialismo come viene proposto oggi da FdI e da Berlusconi”. “I nostri contendenti – ha continuato – vanno di scimitarra, fregandosene della compatibilità tematica, ...

