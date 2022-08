Depay Juve, occhio alla concorrenza: c’è anche il West Ham in corsa (Di sabato 13 agosto 2022) Depay Juve, il West Ham entra in corsa per l’attaccante olandese che piace ai bianconeri: attenzione alla concorrenza inglese Stando a quanto riportato dal Guardian, anche il West Ham si sarebbe iscritto alla corsa per Memphis Depay. Primo approccio del club inglese con l’attaccante, facendo leva sul progetto ambizioso della società. La Juve è però in netto vantaggio al momento. L’intenzione del calciatore, infatti, è quella di unirsi ad un club che disputi la Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022), ilHam entra inper l’attaccante olandese che piace ai bianconeri: attenzioneinglese Stando a quanto riportato dal Guardian,ilHam si sarebbe iscrittoper Memphis. Primo approccio del club inglese con l’attaccante, facendo leva sul progetto ambizioso della società. Laè però in netto vantaggio al momento. L’intenzione del calciatore, infatti, è quella di unirsi ad un club che disputi la Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

