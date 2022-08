Ciclismo, Europei Monaco 2022 prova in linea uomini domani in tv: orari e diretta streaming (Di sabato 13 agosto 2022) domani inizia il programma del Ciclismo su strada agli Europei 2022 di Monaco di Baviera, con la prova in linea uomini Elite che sarà la prima delle quattro gare previste nella rassegna continentale. Grande attesa soprattutto per i velocisti, che saranno i principali favoriti di giornata per succedere a Sonny Colbrelli nell’albo d’oro della manifestazione. L’Italia punta su Dainese e Nizzolo, con Filippo Ganna pronto a scompaginare le carte nel caso si presentasse l’opportunità giusta. PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via alle ore 10:15, con arrivo previsto dagli organizzatori intorno alle 16:00. Gli appassionati potranno seguire la corsa in ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022)inizia il programma delsu strada aglididi Baviera, con lainElite che sarà la prima delle quattro gare previste nella rassegna continentale. Grande attesa soprattutto per i velocisti, che saranno i principali favoriti di giornata per succedere a Sonny Colbrelli nell’albo d’oro della manifestazione. L’Italia punta su Dainese e Nizzolo, con Filippo Ganna pronto a scompaginare le carte nel caso si presentasse l’opportunità giusta. PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI, TV E– I corridori prenderanno il via alle ore 10:15, con arrivo previsto dagli organizzatori intorno alle 16:00. Gli appassionati potranno seguire la corsa in ...

