Carreno Busta supera Draper: gli highlights (Di sabato 13 agosto 2022) A Montreal, dopo un primo set giocato a buoni livelli, Jack Draper si arrende a un ottimo Pablo Carreno Busta; lo spagnolo vince l'incontro col ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 13 agosto 2022) A Montreal, dopo un primo set giocato a buoni livelli, Jacksi arrende a un ottimo Pablo; lo spagnolo vince l'incontro col ...

WeAreTennisITA : Sinner spazzato via da Carreno Busta ?? Un netto 6-2 6-4 per Pablo certifica la brutta giornata di Jannik ?? 'Non so… - WeAreTennisITA : Due sì per Sinner e Giorgi alla #RogersCup ???? Jannik batte in rimonta il francese Mannarino per 2-6 6-4 6-2, adesso… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIINNNER ???????? Dopo un primo set negativo, Jannik Sinner rimonta e vince sul francese: ad attenderlo al terz… - infoitsport : Carreno Busta-Evans oggi in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Masters 1000 Montreal 2022 - OA_Sport : #TENNIS Jannik Sinner vuole voltare pagina e imparare da quanto accaduto contro Carreno a Montreal: a Cincinnati un… -