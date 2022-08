Calciomercato: Napoli. Visite mediche per Simeone (Di sabato 13 agosto 2022) L'attaccante argentino pronto a firmare per il club azzurro. ROMA - Tempo di Visite mediche per Giovanni Simeone. Il Cholito, 27enne argentino, legato contrattualmente al Verona, è pronto a indossare ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) L'attaccante argentino pronto a firmare per il club azzurro. ROMA - Tempo diper Giovanni. Il Cholito, 27enne argentino, legato contrattualmente al Verona, è pronto a indossare ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - DiMarzio : #Calciomercato | #Simeone sosterrà domattina le visite mediche con il @sscnapoli - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, è fatta per #Simeone dall’@HellasVeronaFC - fiore_1926 : RT @DiMarzio: .@sscnapoli, è il giorno di #Simeone: tutti gli aggiornamenti - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Napoli. Visite mediche per Simeone -