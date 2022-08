(Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco di, Massimo Coppola, ha emanato un divieto temporaneo di balneazione lungo l’intero specchio d’antistante Marina Grande. E’ quanto prevede l’ordinanza sindacale firmata oggi e resasi necessaria a seguito dei rilievi effettuati dall’Arpac il 10 agosto scorso, che hanno rilevato percentuali di inquinamento oltre la norma. A pesare sull’esito delle analisi, i nubifragi che da giorni stanno interessando la penisola sorrentina, che hanno generato una situazione eccezionale di criticità del sistema fognario locale e del relativo impianto di depurazione con conseguente sovraccarico degli impianti. Controlli sono in corso e non appena i dati rientreranno nella norma il provvedimento sarà immediatamente revocato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

mattinodinapoli : Divieto di balneazione a Sorrento dopo il nubifragio: acqua inquinata - giogalluccio : RT @SkyTG24: Bagni vietati a Sorrento, acqua inquinata - anteprima24 : ** Acqua inquinata, #Bagni vietati a #Sorrento ** - SkyTG24 : Bagni vietati a Sorrento, acqua inquinata - disagioscout : RT @TgLa7: Bagni vietati a Sorrento, acqua inquinata. Ordinanza sindaco per 'stress' sistema fogne dopo maltempo -

