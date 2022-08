Ultime Notizie – Salman Rushdie aggredito a New York mentre parlava ad evento (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore Salman Rushdie è stato aggredito da uno sconosciuto mentre parlava sul podio di un evento a New York. Testimoni riferiscono di aver visto un uomo che si è lanciato contro Rushdie, ma non è chiaro se lo abbia colpito con un pugno o un coltello, scrive la Bbc. Al momento s’ignorano le condizioni di Rushdie, contro il quale la leadership religiosa iraniana lanciò anni fa una ‘fatwa’ condannandolo a morte per il libro “I versetti satanici”, considerato blasfemo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittoreè statoda uno sconosciutosul podio di una New. Testimoni riferiscono di aver visto un uomo che si è lanciato contro, ma non è chiaro se lo abbia colpito con un pugno o un coltello, scrive la Bbc. Al momento s’ignorano le condizioni di, contro il quale la leadership religiosa iraniana lanciò anni fa una ‘fatwa’ condannandolo a morte per il libro “I versetti satanici”, considerato blasfemo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Fprime86 : RT @carlolaudisa: Il piano #Juve per #Depay. Sfida alla Premier e un asso nella manica per l’olandese. Le evoluzioni.… - Blinky74 : RT @DomaniGiornale: ?? «C’è stato un tentativo enorme e grossolano di sciogliere Forza Nuova a ottobre dell'anno scorso, la verità è però da… -