Traffico Roma del 12-08-2022 ore 14 | 30

(Di venerdì 12 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla via Pontina per un incidente avvenuto al km 17 e 600 che ha visto coinvolti un autovettura è un camion si sono formate code tra Spinaceto e castelli in direzione Latinaregolare sul grande raccordo anulare su tutte le consolari a Ostia per la presenza di un albero pericolante è chiusa Viale Paolo Orlando tra via Ottavio e via Pietro Rosa al solito sono in corso i campionati europei di nuoto in atto una disciplina provvisoria dicon le possibili ripercussioni in tutta la zona circostante oggi e domani sospesi i lavori sulla linea della metropolitana oggi orario prolungato con le ultime partenze al 130 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e ...