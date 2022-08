Sky | Napoli | il PSG scarica Navas | Ndombelè o Nandez se parte Fabian

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ilin pole per. Il portiere è in unscita dal PSG. Si lavora anche a centrocampo i nomi sono:. Ildopo aver annunciato Sirigu cerca un portiere esperto per completare il trio. Alex Meret potrebbe scivolare al secondo posto nelle gerarchie di Spalletti qualora arrivasse un portiere esperto. La redazione di SKy Sport ha fatto il punto della situazione in casa: “è il primo nome per la porta delresta Keylor: i contatti dei giorni scorsi sono positivi. Il costaricano è stato praticamente congedato da Galtier e il Paris Saint Germain, aspetta quindi di liberarsi per iniziare la nuova avventura agli ordini di Spalletti. Il PSG dal canto suo vuole portare in Francia ...

Sky Sport

Dalla panchina il nuovo arrivato Petagna: l'exha svolto venerdì le visite mediche ed è ... tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche suattraverso il ...Accostato nelle ultime settimane a, Fiorentina e Lazio, Giovani Lo Celso alla fine non giocherà in Italia nella prossima ... A riportarlo èSport . Nazionale argentino, Lo Celso, 26 anni, non ... Napoli-Girona LIVE alle 18.30 in pay per view su Sky «Fu Viola a coniare il termine Garellate. Non me la presi più di tanto, anche perché poi diventai Garellik». Claudio Garella è scomparso il 12 agosto ...Il Submarino Amarillo riaccoglie il giocatore argentino, che ritorna nuovamente in prestito dal Tottenham nella piccola città spagnola. Lo Celso era stato accostato a Fiorentina, Lazio e Napoli nelle ...