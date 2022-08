Sampdoria, Giampaolo: “Contiamo di partire bene con l’Atalanta. Gabbiadini convocato” (Di venerdì 12 agosto 2022) La Sampdoria inizierà il suo campionato contro l’Atalanta, un banco di prova già importante per gli uomini di Marco Giampaolo. “Fino a oggi la squadra ha lavorato sempre bene, dal ritiro fino a stamattina. Ma le partite vanno giocate – le sue parole nella conferenza stampa della vigilia – Dall’Atalanta non sai mai cosa aspettarti. Contiamo di partire con il piede giusto e fare risultato”. Sul modulo da utilizzare, il mister non si espone: “Quest’anno abbiamo una rosa di calciatori con la quale poter interpretare due sistemi tattici. A seconda di quelle che saranno le partite. Lanna ha detto che verrà fatto ancora qualcosa? Di mercato non parlo, è l’ultima cosa che mi passa per la testa. Io penso solo all’Atalanta e ai miei calciatori. Ci sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Lainizierà il suo campionato contro, un banco di prova già importante per gli uomini di Marco. “Fino a oggi la squadra ha lavorato sempre, dal ritiro fino a stamattina. Ma le partite vanno giocate – le sue parole nella conferenza stampa della vigilia – Dalnon sai mai cosa aspettarti.dicon il piede giusto e fare risultato”. Sul modulo da utilizzare, il mister non si espone: “Quest’anno abbiamo una rosa di calciatori con la quale poter interpretare due sistemi tattici. A seconda di quelle che saranno le partite. Lanna ha detto che verrà fatto ancora qualcosa? Di mercato non parlo, è l’ultima cosa che mi passa per la testa. Io penso solo ale ai miei calciatori. Ci sono ...

