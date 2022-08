RUGBY, ALL BLACKS A UN BIVIO: IN SUDAFRICA L’ULTIMA CARTA PER USCIRE DALLA CRISI (Di venerdì 12 agosto 2022) Cinque sconfitte nelle ultime 6 gare disputate, di cui tre ko. di fila. A prima vista verrebbe facile accostare un simile ruolino a quello che storicamente (specie nel recente passato) ha avuto per protagonista la tanto bistrattata nazionale di RUGBY italiana. Per questo ci si sorprende, e pure tanto, nel sapere che lo score appena raccontato appartiene a una selezione che da un ventennio a questa parte aveva familiarizzato assai poco con la sconfitta, figurarsi con una simile frequenza. Perché gli All BLACKS sembrano davvero aver smarrito la propria anima più profonda: da novembre in qua la loro è stata una valle di lacrime, con le battute d’arresto patite contro l’Irlanda (3 sulle quattro sfide disputate), la Francia e il SUDAFRICA e testimoniare una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno, che i padroni dell’ovale mondiale hanno ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 12 agosto 2022) Cinque sconfitte nelle ultime 6 gare disputate, di cui tre ko. di fila. A prima vista verrebbe facile accostare un simile ruolino a quello che storicamente (specie nel recente passato) ha avuto per protagonista la tanto bistrattata nazionale diitaliana. Per questo ci si sorprende, e pure tanto, nel sapere che lo score appena raccontato appartiene a una selezione che da un ventennio a questa parte aveva familiarizzato assai poco con la sconfitta, figurarsi con una simile frequenza. Perché gli Allsembrano davvero aver smarrito la propria anima più profonda: da novembre in qua la loro è stata una valle di lacrime, con le battute d’arresto patite contro l’Irlanda (3 sulle quattro sfide disputate), la Francia e ile testimoniare una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno, che i padroni dell’ovale mondiale hanno ...

Matador1337 : @rowstock09 @ek_rugby Quanto era bello il baobab, apparso dal nulla così all'improvviso - palermo24h : I Fenici Rugby e Mare Italia puliscono la spiaggia di Thaiti all’Isola Lunga - OverTheLine65 : OverTheLine presenta 'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Rugby C… - Rugbymeet : Kurt-Lee Arendse squalificato un mese per il fallo su Barrett [VIDEO] Il brutto intervento aereo in Sudafrica - All… - Gastaldi33 : @lollo250 @Pol_Granata @Samuele @Robertoro80 @pellegranata @SimoAvetta @toro_df Noi giochiamo a Calcio il rugby lo… -