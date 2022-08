Piano Scuola 4.0, Bianchi: "In atto il più grande intervento trasformativo del sistema di istruzione" (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) - Sono state pubblicate, sul sito del Pnrr istruzione, le risorse disponibili per ciascuna Scuola della Regione che?sono state assegnate nell'ambito del 'Piano Scuola 4.0': un programma di innovazione didattica, per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti, che stanzia, a livello nazionale, 2,1 miliardi di euro. “Si tratta di un intervento trasformativo concreto della nostra Scuola che stiamo realizzando nell'ambito del Pnrr - afferma il ministro dell'istruzione?Patrizio Bianchi?-, il più grande di questo tipo mai realizzato, con risorse e tempi certi. Le ricerche educative ci dicono che gli ambienti influiscono sul processo di apprendimento e sulle metodologie della didattica. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) - Sono state pubblicate, sul sito del Pnrr, le risorse disponibili per ciascunadella Regione che?sono state assegnate nell'ambito del '4.0': un programma di innovazione didattica, per avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti, che stanzia, a livello nazionale, 2,1 miliardi di euro. “Si tratta di unconcreto della nostrache stiamo realizzando nell'ambito del Pnrr - afferma il ministro dell'?Patrizio?-, il piùdi questo tipo mai realizzato, con risorse e tempi certi. Le ricerche educative ci dicono che gli ambienti influiscono sul processo di apprendimento e sulle metodologie della didattica. ...

