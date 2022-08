“Omicron in Italia al 100%, sottovariante BA.5 predominante” (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – In Italia il 2 agosto scorso la variante Omicron di Sars-CoV-2 “aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 predominante” a sfiorare il 91%. E’ quanto emerge dalla flash survey condotta dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Nel dettaglio, informa l’Iss, “le principali prevalenze stimate sono: variante Omicron al 100%, di cui B.1.1.529 0,8% (range 0-6,4%); BA.1 0,3% (0-1,9%); BA.2 1,4% (0-7,7%); BA.4 6,7% (0-23,5%); BA.5 90,8% (76,5-100%)”. Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus. Il campione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Inil 2 agosto scorso la variantedi Sars-CoV-2 “aveva una prevalenza stimata al, con laBA.5” a sfiorare il 91%. E’ quanto emerge dalla flash survey condotta dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Nel dettaglio, informa l’Iss, “le principali prevalenze stimate sono: varianteal, di cui B.1.1.529 0,8% (range 0-6,4%); BA.1 0,3% (0-1,9%); BA.2 1,4% (0-7,7%); BA.4 6,7% (0-23,5%); BA.5 90,8% (76,5-)”. Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus. Il campione ...

ledicoladelsud : Covid, in Italia Omicron 5 predominante al 90,8% - lifestyleblogit : 'Omicron in Italia al 100%, sottovariante BA.5 predominante' - - telodogratis : “Omicron in Italia al 100%, sottovariante BA.5 predominante” - vivereitalia : 'Omicron in Italia al 100%, sottovariante BA.5 predominante' - Italpress : Covid, in Italia Omicron 5 predominante al 90,8% -