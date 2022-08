Primaonline : Netweek entra nel mercato tv incorporando le emittenti locali di Media Group -

Primaonline

Con questa operazionenel mercato televisivo, come spiega Laurenzano: 'Ampliamo le nostre competenze in ambito televisivo favorendo una penetrazione nel mercato pubblicitario locale ......sito internet Visita la pagina Facebook e Instagram Informazione pubblicitaria AgenziaConcessionaria pubblicità per Aostasera - Per sponsorizzare i tuoi eventi scrivi a publiaosta@Netweek incorpora alcune emittenti televisive locali del Gruppo Media Group. I rispettivi Cda hanno infatti approvato ieri il progetto di fusione per incorporazione in Netweek S.p.A. della società Med ...