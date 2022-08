lametino : Neonata morta in ospedale a Vibo Valentia, Procura apre inchiesta - - ilriformista : La rivelazione della 36enne accusata di omicidio pluriaggravato. L’uomo sarà ascoltato e sottoposto a test del dna -

Agenzia ANSA

La madre della, al settimo mese di gravidanza, si era presentata nel pronto soccorso del nosocomio accusando forti dolori a causa dei quali ne era stato disposto il ricovero e la decisione da ..."LA POLITICA È"/ Bertinotti: il Parlamento non conta più nulla, Bce e Ue decidono per noi ...imbambolare dall'ultimo slogan e dall'improvvisato simbolo carico di nomi relativi alla... Neonata morta in ospedale Vibo Valentia, aperta inchiesta - Cronaca Vibo Valentia - La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha avviato un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità per la morte di una neonata deceduta poco dopo essere stata data alla luce n ...La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha avviato un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità per la morte di una neonata deceduta poco dopo essere stata data alla luce nell'ospedale cit ...