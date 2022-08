Mertens non dimentica Napoli: «Vi ringrazio tutti calorosamente» (Di venerdì 12 agosto 2022) Dries Mertens sui cartelloni comparsi a Napoli per salutarlo: «Non mi abituerò mai alle dimostrazioni di affetto dei tifosi napoletani» Dries Mertens non dimentica Napoli e Napoli non dimentica Mertens. In città sono comparsi dei cartelloni che salutano il belga, trasferitosi al Galatasaray. Di seguito il suo commento su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dries Mertens (@driesMertens) «Non mi abituerò mai alle dimostrazioni di affetto che i tifosi napoletani mi mandano e in particolar modo questa iniziativa mi ha colpito e inorgoglito. Vi ringrazio tutti calorosamente e un grande in bocca ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Driessui cartelloni comparsi aper salutarlo: «Non mi abituerò mai alle dimostrazioni di affetto dei tifosi napoletani» Driesnonnon. In città sono comparsi dei cartelloni che salutano il belga, trasferitosi al Galatasaray. Di seguito il suo commento su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dries(@dries) «Non mi abituerò mai alle dimostrazioni di affetto che i tifosi napoletani mi mandano e in particolar modo questa iniziativa mi ha colpito e inorgoglito. Vie un grande in bocca ...

