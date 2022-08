zazoomblog : Marcus Mumford: “Ho subito abusi sessuali da bambino” - #Marcus #Mumford: #subito #abusi - xUndermyskin__ : Mi sono appena ricordata che io a novembre vedo quel cesso di Marcus Mumford - RadioAirplay_it : #Grace è il primo singolo da solista di @marcusmumford in tutte le #radio italiane da venerdì 5 agosto #NewSingle… - DomaniLuminosi : Marcus Mumford la devi smettere di non fare quello che io vorrei tu facessi. - iWebRadio : Marcus Mumford: torna dal 5 agosto con il nuovo brano “Grace” -

Vanity Fair Italia

Il frontman dei& Sons apre il suo cuore sulla delicata vicenda: Non ne ho parlato con nessuno per 30 anni .ha subito abusi sessuali da ...... i Blue con "Heart &soul", i Megadeth il 2 settembre con "The sick, the dying and the dead!", il 16 settembre il virtuoso del pianoforte Lang Lang con "The Disney book",con "Self - ... Marcus Mumford rivela: «Ho subito abusi sessuali quando avevo 6 anni» Il frontman della band Mumford & Sons parla per la prima volta del suo passato doloroso: «Da allora ho vissuto seppellito dalla vergogna» ...Marcus Mumford ha subito abusi sessuali da bambino.In un'intervista per il numero di settembre 2022 di GQ, il frontman dei Mumford & Sons ha raccontato che la canzone Cannibal, contenuta nel suo pross ...