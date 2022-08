Mara Venier si allena in vacanza, decisa a tornare a Roma in gran forma (Di venerdì 12 agosto 2022) Mara Venier ha preso il ritmo giusto, si allena tutte le mattine. E’ in vacanza ma a Santo Domingo le viene semplice andare a camminare di buon mattino. Alle 7 ha già fatto quasi un’ora di allenamento, in strada non c’è nessuno, sono pochissime le persone che incrocia ma intorno c’è solo verde, ci sono le palme, la temperatura è perfetta e, come dice suo marito Nicola Carraro, non è mai stata così bella. Un filo di abbronzatura, la pinza tra i capelli, niente trucco, magliette comodissime e Mara Venier è decisa a tornare in gran forma. E’ da un po’ che vorrebbe mandare via i chili in più e questa volta sembra sia sulla strada giusta. Non le pesa allenarsi tutti i giorni, si sveglia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 agosto 2022)ha preso il ritmo giusto, situtte le mattine. E’ inma a Santo Domingo le viene semplice andare a camminare di buon mattino. Alle 7 ha già fatto quasi un’ora dimento, in strada non c’è nessuno, sono pochissime le persone che incrocia ma intorno c’è solo verde, ci sono le palme, la temperatura è perfetta e, come dice suo marito Nicola Carraro, non è mai stata così bella. Un filo di abbronzatura, la pinza tra i capelli, niente trucco, magliette comodissime ein. E’ da un po’ che vorrebbe mandare via i chili in più e questa volta sembra sia sulla strada giusta. Non le pesarsi tutti i giorni, si sveglia ...

