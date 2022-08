Maltempo | oggi e domani in Campania allerta per temporali

maximilianocot1 : RT @SkyTG24: Maltempo in Campania, danni a Sorrento per le forti piogge - Virus1979C : RT @SkyTG24: Maltempo in Campania, danni a Sorrento per le forti piogge - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Maltempo in Campania, danni a Sorrento per le forti piogge - SkyTG24 : Maltempo in Campania, danni a Sorrento per le forti piogge - messina_oggi : Garage allagati e strade allagate, auto impantanate. Diverse le richieste di aiuto ai vigili del fuoco per un nubif… -

È attualmente in vigore sulla Campania un'allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L'avviso è valido fino alle 20 di. La perturbazione insisterà ancora sulla regione. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità di colore Giallo per piogge e temporali per la giornata di ...... per un importo di oltre 3 milioni di euro e successivamente sono state assegnate ulteriori somme per bonificare l'area del cantiere, e a tutt'non ci sono lavori completati. Sono oltre cinquant'...Dalle verifiche è risultato che il tetto è crollato a causa di infiltrazioni di acqua dovuti al maltempo di ieri. Il sopralluogo a Elmas è uno dei 60 interventi che i pompieri stanno facendo da ieri ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Situazione complicata a Regg ...