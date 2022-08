La black list degli autori pericolosi (Di venerdì 12 agosto 2022) Sul blog di Nicola Porro, a firma Lorenza Formicola (per ora non iscritta all’Ordine dei Giornalisti in nessuna forma collegabile al suo nome) il 10 agosto 2022 è apparso un articolo dal titolo: Orrore cancel culture: arriva la “black list” degli autori “pericolosi” Il sottotitolo riporta: In Inghilterra oltre mille testi sono stati rimossi dagli studi per “proteggere gli studenti” La prima cosa da dire che è Formicola riporta e linka subito la sua fonte, il Times britannico, e di questo gliene dobbiamo dare atto, visto che spesso sul blog di Porro le fonti vengono solo citate. È vero che sul Times è apparso, il 10 agosto 2022, un articolo che parla di autocensura in università britanniche, il pezzo però titola così: Censorship on campus: universities scrap ‘challenging’ books to ... Leggi su butac (Di venerdì 12 agosto 2022) Sul blog di Nicola Porro, a firma Lorenza Formicola (per ora non iscritta all’Ordine dei Giornai in nessuna forma collegabile al suo nome) il 10 agosto 2022 è apparso un articolo dal titolo: Orrore cancel culture: arriva la “” Il sottotitolo riporta: In Inghilterra oltre mille testi sono stati rimossi dagli studi per “proteggere gli studenti” La prima cosa da dire che è Formicola riporta e linka subito la sua fonte, il Times britannico, e di questo gliene dobbiamo dare atto, visto che spesso sul blog di Porro le fonti vengono solo citate. È vero che sul Times è apparso, il 10 agosto 2022, un articolo che parla di autocensura in università britanniche, il pezzo però titola così: Censorship on campus: universities scrap ‘challenging’ books to ...

