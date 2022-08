Il fango a Stromboli? Iv | La Rai deve risponderne | l’incendio causato dalla fiction bruciò tutta la vegetazione

(Di venerdì 12 agosto 2022) “si è risvegliata invasa dal, in un disastro annunciato. Dopo il devastante incendio originatoRai che ha bruciatola, l’assenza di alberi e piante ha consentito alle forti piogge di portare nelle case colate di detriti. Le foto che arrivano dall’isola sono impressionanti. Dove sono i risarcimenti di chi ha creato questo disastro? Davvero la Rai può pensare di lavarsene le mani, andare avanti con le riprese come se nulla fosse e abbandonaresenza muovere un dito? Chi ha creato questa devastazionepagare”. Così il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi che su Facebook pubblica alcune foto delche ha invaso l’isola stanotte. “Perché nessuno ha risposto – prosegue – ...

vigilidelfuoco : #Maltempo #Sicilia, forti piogge sulle Eolie, maggiori criticità a Stromboli: sull’isola allagamenti e colate di fa… - RaiNews : Il forte vento e bombe d'acqua sull'isola eoliana hanno causato smottamenti e cumuli di detriti si sono depositati… - Agenzia_Ansa : Stromboli si è risvegliata in ginocchio. Con la pioggia la montagna, priva di vegetazione dopo l'incendio del 25 ma… - Ernesto76896081 : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Sicilia, forti piogge sulle Eolie, maggiori criticità a Stromboli: sull’isola allagamenti e colate di fango… - debosag63 : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Sicilia, forti piogge sulle Eolie, maggiori criticità a Stromboli: sull’isola allagamenti e colate di fango… -

si è risvegliata invasa dal, in un disastro annunciato. Dopo il devastante incendio originato dalla fiction Rai che ha bruciato tutta la vegetazione, l'assenza di alberi e piante ha ...'Riteniamo inaccettabile - rimarcano Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie, e Rosa Oliva, presidente della Pro - loco Amo" che il "Dipartimento dello sviluppo rurale ...Alcune famiglie costrette anche ad evacuare. In strada anche massi staccati dalla montagna distrutta dall’incendio di maggio ...Stromboli si è risvegliata in ginocchio. La montagna, priva di vegetazione, dopo l’incendio del 25 maggio scorso, e la pioggia caduta per diverse ore sull’isola – così come sul resto dell’arcipelago – ...