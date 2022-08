Da J&J stop vendita talco dal 2023: troppe cause per rischio tumori (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Il colosso Johnson & Johnson ha deciso che interromperà dal prossimo anno la vendita in tutto il mondo del suo borotalco. La decisione è legata alle troppe cause legali che l’azienda deve affrontare, oltre 40mila, per il presunto legame tra il prodotto e i tumori ovarici e il mesotelioma. La società sta intanto passando a prodotti simili per i bambini a base di amido di mais, anche se J&J continua a ritenere sicuro il suo talco prodotto per decenni. A febbraio un tribunale del News Jersey aveva accolto la richiesta di fallimento di J&J dovuta alla necessità di gestire le cause legate al talco. Nel 2018 una giuria del Missouri aveva condannato l’azienda a 4,7 mld di dollari dopo che 22 donne avevano accusato J&J di aver ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Il colosso Johnson & Johnson ha deciso che interromperà dal prossimo anno lain tutto il mondo del suo boro. La decisione è legata allelegali che l’azienda deve affrontare, oltre 40mila, per il presunto legame tra il prodotto e iovarici e il mesotelioma. La società sta intanto passando a prodotti simili per i bambini a base di amido di mais, anche se J&J continua a ritenere sicuro il suoprodotto per decenni. A febbraio un tribunale del News Jersey aveva accolto la richiesta di fallimento di J&J dovuta alla necessità di gestire lelegate al. Nel 2018 una giuria del Missouri aveva condannato l’azienda a 4,7 mld di dollari dopo che 22 donne avevano accusato J&J di aver ...

romeoagresti : #Juventus: #Kostic è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Kostic has arrived at J Medical to undergo… - AlbertoBagnai : Chi ha vissuto il Dibattito ha le risposte: 1) - GoalItalia : Filip #Kostic è arrivato al J Medical: il serbo sosterrà a breve le visite mediche con la #Juventus ?????? [??… - Ga__ber : @Delu90Inter Be' sì, ma l'interesse di creare valore c'è sempre stato e a maggior ragione c'è ora. Siamo partiti co… - The_Old_Lady_J : @SimoPillon @SmemoOfficial Guarda figliolo un troglodita! -

Come sta oggi il cantante famoso d'Italia considerato amico di Putin Il j'accuse risale agli anni 2019 e 2020, prima che scattassero fuoco e fiamme verso l'Ucraina, quando comunque la frizione già era in corso e in ascesa. E l'attacco riguarda anche Al Bano e Pupo. ... Calciomercato Juventus, lo annunciano gli altri: è UFFICIALE In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Juventus, l'Eintracht Francoforte ha annunciato l'addio di KosticIeri è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche al 'J Medical', successivamente è tornato in Germania per risolvere alcuni problemi burocratici prima della firma del contratto con la Juventus. Cherubini, Arrivabene e Nedved © LaPresseNon si è ancora ... Fumettologica Da J&J stop vendita talco dal 2023: troppe cause per rischio tumori (Adnkronos) – Il colosso Johnson & Johnson ha deciso che interromperà dal prossimo anno la vendita in tutto il mondo del suo borotalco. La decisione è legata alle troppe cause legali che l’azienda dev ... J&J interrompe la produzione del suo talco, pesano cause legali Johnson & Johnson ha deciso di interrompere la produzione del suo talco per bambini dal 2023. Una decisione che si inserisce fra le oltre 40.000 azioni legali che accusano il prodotto di causare il ca ... Il'accuse risale agli anni 2019 e 2020, prima che scattassero fuoco e fiamme verso l'Ucraina, quando comunque la frizione già era in corso e in ascesa. E l'attacco riguarda anche Al Bano e Pupo. ...In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Juventus, l'Eintracht Francoforte ha annunciato l'addio di KosticIeri è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche al 'Medical', successivamente è tornato in Germania per risolvere alcuni problemi burocratici prima della firma del contratto con la Juventus. Cherubini, Arrivabene e Nedved © LaPresseNon si è ancora ... J-Pop: i fumetti in uscita questa settimana (Adnkronos) – Il colosso Johnson & Johnson ha deciso che interromperà dal prossimo anno la vendita in tutto il mondo del suo borotalco. La decisione è legata alle troppe cause legali che l’azienda dev ...Johnson & Johnson ha deciso di interrompere la produzione del suo talco per bambini dal 2023. Una decisione che si inserisce fra le oltre 40.000 azioni legali che accusano il prodotto di causare il ca ...