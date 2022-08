Conferenza stampa Stroppa: «Vogliamo salvarci. Felice di Petagna e Pablo Marì» (Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore del Monza Stroppa ha parlato alla vigilia della partita contro il Torino Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia dell’esordio assoluto dei brianzoli in Serie A che avverrà contro il Torino. ATTEGGIAMENTO IN SERIE A – «L’atteggiamento non dovrebbe cambiare, nonostante le avversità del campionato, che sono fisiche e tecniche. La Serie A è un altro sport proprio per queste qualità che mette in mostra. Noi cercheremo di portare in campo le nostre idee e le nostre caratteristiche in considerazione anche degli avversari. In questo momento mi piace premere sull’aspetto che siamo ancora in costruzione, stiamo costruendo una squadra molto competitiva. Mi piace il mercato che sta facendo la società, siamo leggermente in ritardo ma mi piace quello che stiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore del Monzaha parlato alla vigilia della partita contro il Torino Giovanni, allenatore del Monza, ha parlato inalla vigilia dell’esordio assoluto dei brianzoli in Serie A che avverrà contro il Torino. ATTEGGIAMENTO IN SERIE A – «L’atteggiamento non dovrebbe cambiare, nonostante le avversità del campionato, che sono fisiche e tecniche. La Serie A è un altro sport proprio per queste qualità che mette in mostra. Noi cercheremo di portare in campo le nostre idee e le nostre caratteristiche in considerazione anche degli avversari. In questo momento mi piace premere sull’aspetto che siamo ancora in costruzione, stiamo costruendo una squadra molto competitiva. Mi piace il mercato che sta facendo la società, siamo leggermente in ritardo ma mi piace quello che stiamo ...

