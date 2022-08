Calcio | tra esordi e cambi di casacca torna la serie A

(Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Tra una sessione dimercato molto movimentata e ancora tutta in divenire, e la prima edizione invernale di un Mondiale che si staglia all'orizzonte (20 novembre-18 dicembre), un'altra stagione diA si appresta a iniziare. Sarà un'annata intensa e particolare, vuoi per tutti gli avvicendamenti di mercato dei vari club, vuoi appunto per una pausa lunga e noiosa, senza l'Italia che parteciperà al campionato del mondo, che rischia di stravolgere tutti gli equilibri delle squadre. I fari sicuramente saranno puntati tutti sul Milan di Stefano Pioli, fresco vincitore di scudetto e chiamato a difendere il tricolore cucito sul petto. Le novità rossonere di questa stagione riguardano principalmente i due nuovi acquisti De Ketelaere e Origi: per il primo la società ha insistito e investito tanto per strapparlo al Club Brugge, il secondo invece ...

AGI - Agenzia Italia

